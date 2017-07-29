بات امتلاك الهواتف الذكية أمرا شبه ضروري لمواكبة التطور في هذا العالم، لكن شراء هاتف ذكي الآن يعتبر خطوة سيئة جدا.



وينصح موقع "بزنس إنسايدر" بتجنب شراء أي هاتف ذكي الآن، حتى وإن كنت بحاجة له، ببساطة لأن المجموعة القادمة من الهواتف التي ستصدر خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، قد تكون الأفضل في التاريخ.

وستبدأ شركة سامسونغ بالكشف عن هاتف "غالاكسي نوت 8"، نهاية أغسطس، الذي يتوقع أن يكمل نجاح هاتف "غالاكسي إس 8"، والذي أطلق قبل أشهر.

أما شركة أبل، فيتوقع أن تصدر 3 هواتف دفعة واحدة في سبتمبر، أبرزها النسخة الجديدة من آيفون، الذي بدأ كثيرون بإطلاق اسم "آيفون 8" عليه، إلا أن آبل قد تختار اسما مختلفا له.

وسيكون إطلاق الهاتف الذكي الجديد من أبل متوافقا مع الذكرى العاشرة لأول جهاز "آيفون"، ما يتوقع أن يحدث ضجة كبيرة، وأن يمتلك ميزات خارقة.

أما غوغل، فيتوقع أن تكمل منافستها الشرسة للشركات الكبرى بإصدار النسخة الجديدة من هاتف "بيكسل" في أكتوبر المقبل. ولاقى "بيكسل" إعجاب النقاد عند إصداره العام الماضي.

لذا ترى "بيزنس إنسايدر" أن عليك الامتناع عن شراء أي هاتف ذكي اليوم، فالقادم يستحق الانتظار.