أثبت أطفال القدس قدرة وعزما وإصرارا على مواجهة الاحتلال الإسرائيلى والدفاع عن المسجد الأقصى، وتصدوا بصدورهم العارية وعزيمتهم التى لا تلين أمام حشود جيش الاحتلال الإسرائيلى بكل ما أوتوا من قوة وآليات عسكرية وأسلحة ودروع واقية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الجمعة، مقطع فيديو لشاب فلسطينى يهين جندى فى جيش الاحتلال الإسرائيلى بتوجيه له ضربة على العنق من الخلف "قفاه".

وأشاد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشجاعة الطفل الفلسطينى فى مواجهة مدجج بالأسلحة المتطورة، وعدم خشيته إطلاق النار عليه.