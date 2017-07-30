في قبو بالعاصمة الألمانية برلين، تحول أدولف هتلر إلى زعيم نازي، ومنه نجح حزبه "الرايخ الثالث" في تحويل ألمان عاديين إلى قتلة.

وقد عبر معرض (بمناسبة مرور أكثر من 70 عامًا على انتحار هتلر في القبو نفسه) عن الأجواء التي تسببت في رعب سكان أوروبا.

ولعقود ظل إلقاء الضوء على سيرة "هتلر" من المحظورات في ألمانيا، باستثناء أنشطة محدودة، منها معرض "هتلر.. كيف حدث هذا؟" الذي يقام حاليًّا في قبو برلين، على مقربة من القبو الحقيقي الذي عاش فيه هتلر، عندما كانت برلين تتعرض للقصف خلال الحرب العالمية الثانية.

ويوثق المعرض حياة "الفوهرر" منذ طفولته في النمسا، والفترة التي قضاها رسامًا، ثم تجربته القتالية في الحرب العالمية الأولى، وصعوده إلى السلطة لاحقًا. وتركز معارض أخرى على معسكرات الاعتقال والمذابح.

وينتهي المعرض بنموذج مثير للجدل للقبو الذي انتحر فيه هتلر يوم 30 أبريل عام 1945، وتظهر فيه ساعة ذات صندوق طويل وأريكة منقوشة بالزهور وخزان أكسجين. ويعرض النموذج خلف حاجز زجاجي ويراقب بالكاميرات ولا يسمح للزوار بالتقاط الصور.