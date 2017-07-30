لم يتوقع مذيع الأخبار المحنك “إيريك يونغ” أن يتعرض لموقف محرج، عندما ظن أن الإرسال قد انقطع وتصرف بعفوية، قبل أن يكتشف لاحقًا أنه كان لا يزال على البث المباشر.



وقال يونغ “تبًا” على الهواء معتقدًا أن نشرته قد انتهت، حيث كان يتحاور مع شخص آخر من وراء الكواليس ويسأله “أين كانت نشرة الطقس اللعينة”؟، وذلك أمام المشاهدين المذهولين.



وسأل يونغ أين نشرة الأرصاد الجوية؟، قبل إخباره بأن نشرة الأربعاء استمرت لثلاث دقائق إضافية، فاعتذر له الرجل خلف الكواليس عدة مرات على عدم تقديم نشرة الأرصاد، وقال له “نحن انتهينا في الميعاد المحدد ،ولا توجد نشرة طقس”.



وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بزلة لسان المذيع يونغ.



وغردت مستخدمة إنترنت تدعى “فيونا فيونك” بأنها تعتقد أنهم تمهلوا في قطع البث حتى ألقى تلك الشتيمة ، فيما كتب ماثيو لوكي “أبليت حسنًا حتى آخر ثلاث ثواني قبل قطع الإرسال”.