تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل من أوزبكستان يدعى ” عبدالله ” من مدينة بخارى، في الصف الخامس الابتدائي، يتبع الجنائز إلى البقيع بشكل يومي.



وأظهر الفيديو المتداول، مواطنًا يسأله عن سبب ذهابه إلى البقيع في المملكة العربية السعودية، ليرد الطفل: ” لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَن شهد الجنازة حتى يُصلَّى عليها فله قيراط، ومَن شهدَها حتى تُدفَنَ فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلَين العظيمين) ” ، ثم سأله المواطن: طكم تحفظ من القرآن ليبرد عبد الله بأنه يحفظ القرآن كاملا.



الفيديو لاقى استحسان النشطاء معبرين عن إعجابهم بهذا الطفل الذي يحفظ القرآن الكريم ويحرص على اتباع السنة النبوية المطهرة وهو في سن صغيرة.