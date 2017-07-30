كشفت دراسة جديدة أن المخدرات تسحق غريزة الأمومة في النساء، وأبدى باحثون من كلية "بايلور" للطب وجامعة "إيوا" قلقهم من هذا الاكتشاف، خاصة وسط تفشي إدمان المخدرات في المجتمعات الحديثة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قام فريق من أطباء التوليد بدراسة صور أشعة الرنين المغناطيسي لـ36 أمًا عانين من إدمان المخدرات.



كما قاموا بتصويرهن أثناء التفاعل مع أطفالهن البالغين من العمر 5 أشهر.

وبالمقارنة مع مجموعات الأمهات غير المدمنات، شهدت هذه الأمهات استجابة عاطفية أضعف بكثير تجاه ابتسامة أطفالهن.

وقالت الدكتورة "سوهيه كيم" الأستاذة المساعدة في قسم أمراض النساء والتوليد في "بايلور"، إن جميع الأمهات الـ36 شعرن بأن أطفالهن أكثر إرهاقًا لهن وأقل إسعادًا مقارنة بالأمهات الآخريات.

وأضافت الدكتورة كيم: "على عكس العديد من الأمهات اللاتي يجدن التفاعل مع أطفالهن كتجربة فريدة ورائعة ومرضية، فإن الأمهات المدمنات، حتى بعد الإقلاع عن المخدر، كن أقل قدرة على الاستجابة بشكل مناسب لإشارات أطفالهن".

وفي الدراسة، خضعت المشاركات لعملية التصوير بالرنين المغناطيسي بعد 6 أشهر من الولادة أثناء النظر إلى صور وجوه أطفالهن الرضع وهم سعداء وحزينون.

واكتشف الباحثون أن الأمهات المدمنات لديهن نشاط دماغي أضعف من المعتاد عند رؤية ملامح أطفالهن السعداء.

وقالت الدكتورة كيم: "نتائجنا جديرة بالملاحظة بشكل خاص ؛لأنها تشير إلى أن الإدمان يعيق قدرة الأمهات على تلبية احتياجات أطفالهن بشكل دائم، ما قد يعرض الأطفال إلى خطر القسوة والإهمال".