«ليس بوسعك الحصول على ما تريد دائما يا مايك»
الصحافة البريطانية تخاطب مغني الـ «روك» مايك جاغر بعد إعرابه عن تذمره من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتقديمه أغنية جديدة بعنوان «ضاعت إنجلترا».
«أولادي ليسوا بحاجة لي كي أبحث لهم عن زوجات»
البريطانية ناديا حسين، الفائزة بجائزة أفضل كعكة، والتي تنحدر من أصول بنغلاديشية، تؤكد أنها لن تخطب لأولادها زوجاتهم مستقبلا بل تتركهم يختارون من يحبون.
«ليس من السهل بالطبع أن ترتبط بشخص قابع في السجن»
لورين غودجر، الشخصية التلفزيونية التي لعبت دور البطولة في عرض تلفزيون الواقع «الطريق الوحيد إلى أسكس»، تنكر أنها انفصلت عن حبيبها جوي موريسون الذي يقضي عقوبة طويلة في السجن، لكن يبدو أنها بدأت تعيد النظر الآن في موقفها من استمرار هذه العلاقة.
«انتهز الفرصة المتاحة وتمتع في هذا العالم»
كان هذا آخر إنستغرام بعث به الراقص روبرت أنكر قبل موته بحادث سيارة في كندا مؤخرا.
«نعم عادت الثقة بيننا بل أصبحت أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى من قبل»
الشخصية التلفزيونية وعارضة الأزياء كاتي برايس وزوجها بعد أن وضعا خيانته جانبا، وجددا علاقة زواجهما بتعهدات جديدة في حفل رومانسي جميل في المالديف.