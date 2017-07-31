تداول رواد مواقع التواصل فيديو لمشاجرة دموية بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين “رجالا ونساء” في إحدى قرى محافظة الشرقية المصرية.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الرجال والنساء والأطفال في فريقين يتشاجرون بشكل دموي، مستخدمين الشوم والعصي والأسلحة البيضاء، ويتبادلون الضربات المميتة.

وبحسب التعليقات على مواقع التواصل، فإن المشاجرة حدثت منذ شهر في قرية “ميت أبوعلي” بسبب مشكلة بين عائلتين بسبب قيام شخص بتركيب سلم لمنزله في الشارع ورفض جيرانه لذلك، وحدثت المشادة التي انتهت بالمعركة التي تم نشرها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب شهود أيضا، فإن جميع الرجال المشاركين في المشاجرة تعرضوا للإصابة ونقلوا لمستشفيات جامعة الزقازيق لتلقي العلاج، وكادت تحدث مشادات بينهم ومشاجرة داخل المستشفى ولم تتوقف إلا بعد طلب الطبيب المسؤول الأمن لهم.