فاز الشاب المصري مصطفى جلال الأزلي بلقب ملك جمال العالم لعام 2017، خلال مسابقة أقيمت في الفلبين وشارك فيها 27 متسابقا.



الأزلي الذي يبلغ من العمر 26 عاما، هو خريج تجارة من جامعة الإسكندرية، واستطاع أن يتغلب على عشرات المنافسين الذين أتوا إلى مدينة باساي الفلبينية من أجل الظفر باللقب.

أما المركز الثاني فكان من نصيب الفيتنامي نغوين هو لونغ، فيما نجح الفلسطيني وسيم سحيون في الظفر بالمركز الثالث.

وقال الأزلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه فاز بهذا اللقب بفضل أصدقائه ورفاقه ومشجعيه الذين ساندوه ودعموه.

وأضاف “شكرا الفلبين لأنك جعلت حلمي يتحقق”.