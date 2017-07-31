أجبرت سيدة وعائلتها، ابنة جارتها ذات الـ 14 عاماً، على السير عارية بوسط الشارع، وحث المواطنين على تصويرها، على غرار ما حدث بمسلسل "الأسطورة"، حتى قدوم والدها الذي دافع عن ابنته مٌحاولاً حمايتها من التصوير، ما أسفر عن وقوع مشاجرة بين والد الفتاة وزوج السيدة انتهت بمقتل الأخير.

وفي التفاصيل أن خلافات وقعت بين والدة الطفلة نادية وجارتها "أم يوسف" ، وعلى الإثر استدعت الأخيرة أقاربها وصديقاتها وحدثت مشاجرة بين الطرفين.

وقام أفراد الطرف الثاني بتجريد الطفلة من ملابسها وإجبارها على النزول إلى الشارع عارية كما كان بعض الرجال ينتظرونها لالتقاط مقاطع الفيديو والصور لها.

واستمر المشهد إلى حين وصول الأب الذي أحضر سكيناً لإنقاذ ابنته ومنع أحد من تصويرها، إلا أن زوج "أم يوسف" حاول اعتراض طريقه فسدد إليه الأب طعنة أودت بحياته.

وتوجهت الشرطة إلى المكان حيث تم إلقاء القبض على النجار، وقرر رئيس نيابة حلوان حبسه لمدة أربعة أيام للتحقيق معه.