«سأحمي بناتي بكل قوتي»
المغنية الأميركية الشهيرة مادونا، على لسان محاميتها جيني عافية، عقب حصولها على حكم محكمة بالتعويض - بمبلغ غير معلن عنه - ضد إحدى الصحف التي نشرت معلومات كاملة عن الطفلتين التوأم اللتين كانت مادونا تقدمت بطلب لتبنيهما، قبيل موافقة السلطات في «مالاوي» على منحها حق التبني للطفلتين، وهو الأمر الذي هدد سريان طلب التبني بشكل خطير، وفق محامية مادونا.
«خير وبركة»
الفنانة مي سليم لـ «الفن» في تصريح لها قالت: لم يبق لي إلا مشهد واحد للانتهاء من تصوير دوري في فيلم «خير وبركة»، مع المخرج سامح عبدالعزيز. موضحة، انه بمجرد الانتهاء من التصوير ستحصل على استراحة ليومين، تطير بعدها بصحبة أسرتها إلى الأردن لقضاء الإجازة هناك مع باقي العائلة.
«كم أنا سعيد بهذا النجاح»
للفنان جو رعد بعد أن تخطت مشاهدة أغنيته «شعندك» على قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة به أكثر من خمسة ملايين مشاهدة، وقرر جو تصويرها على طريقة الفيديو كليب.
من ناحية ثانية، أحيا جو حفلا غنائيا في مسرح المدينة الى جانب مغني الراب السوري الفنان اسماعيل تمر.
«المشكلة ليست في اللاجئين، فالحدود ليست قائمة إلا في قلوبنا وعقولنا أولاً»
الفنان والناشط الصيني إي وايوي متحدثا عن فيلمه الجديد «تدفق البشر» الذي يتقدم للمشاركة به في مهرجان فينيسيا للسينما، والذي يعالج مشكلة اللاجئين في العالم.
«أحرص في كل أدواري على تقديم شكل جديد ومختلف للمرأة»
الممثلة البريطانية جويندولين كريستي، 38 سنة، التي قامت بدور الفارسة المغوارة في مسلسل «جيم أوف ثرونز»، متحدثة عن دورها الجديد في المسلسل البوليسي «أعلى البحيرة».
«هل تريد مساعدة؟»
المغني الأميركي جاستن بيبر مقدما يد المساعدة للشخص الذي صدمه بسيارته، وفق تقارير شرطة بيفرلي هيلز، التي أكدت أن المغني الأميركي لم يهرب من مكان الحادث، فيما اتضح ان هذا الشخص يعمل مصورا، وكان جاستن بيبر محل تتبع وترصد من مصوري البابارازي.