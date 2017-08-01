أكد اللاعب الدولي السابق سعيد العويران أن الفتاة التي ظهرت معه في مقطع فيديو العام الماضي داخل سيارة وهم يغنون أغنية للفنان عبد المجيد عبد الله، بأنه لا يعرفها ، وأنها مذيعة وقد قامت بدعوته على العشاء.



جاء ذلك خلال مقابله مع الإعلامي فهد التوم في برنامجه اليوتيوبي، ورداً على سؤال حول علاقته بالإعلامية علا الفارس، قال العويران أنها مجرد زميلة وهو يقدرها لأنها تقوم بعدد من الأعمال الخيرية.



فيما قاطعه الإعلامي “التوم” موجهاً سؤالاً للعويران لماذا سجلت فيديو وأنت تدعو لـ علا الفارس ولم تدعو للملك فهد أو الملك عبدالله .

وجاء رد العويران نافياً ما قاله التوم بأنه قام بالدعاء للملك فهد والملك عبدالله وعدد من الملوك وأنه وثق هذا أيضاً بالفيديو.