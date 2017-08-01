إذا كنتم من الأشخاص الذين يحبون النوم كثيراً خلال السفر على مقاعد الفئة الاقتصادية في الطائرة عليكم الالتزام بالنصائح التالية حتى تنعموا بنوم مريح ومثالي!

اختاروا المقاعد قرب الشبابيك لانها تُبعدكم عن المتطفلين في الطائرة اضافة إلى أنّها تسهل عليكم اتخاذ وضعية النوم.

اصطحبوا معكم خلال السفر وسادة صغيرة مريحة للرأس واحرصوا على وضع السماعات للاستماع الى الموسيقى الهادئة والتنعم بالراحة.



لا تشربوا الكحول قبل السفر مباشرة فبغض النظر عن أن هذا الأخير يسهل عملية النوم إلا أنّه سيجعلكم تستيقظون في أسوأ مزاج على الإطلاق.