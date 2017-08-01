يتساءل الأهل غالباً عن طريقة لجعل أطفالهم يكفون عن البكاء بطريقة سحرية... هذا الحلم الذي يتمناه الأهل بات حقيقة بفضل علماء الانعكاسات أو ما يُعرف بعلماء الرفلكسولوجي الذي يعتمد على الضغط في نقاط محددة باليدين والقدمين لعلاج أمور عديدة.

وبحسب العلماء، فإن الرضع هم الأكثر استجابةً مع هذه الطريقة.

فاين هي هذه النقاط:

دلّكي اصبع قدمه الكبير بلطف، وإذا توقف عن البكاء فهذا يعني أنّه يعاني من وجع في الرأس أو في اللثة.

نقطة انعكاس العمود الفقري والعنق مهمة جداً في جسم الطفل لذا دلكيها بنعومة، لأنّها الجزء الداخلي للقدمين من الإصبع الكبير وحتى الكعب أيّ تقوس القدمين.

بما أن الطفل يكبر بسرعة فمن الطبيعي أنّ يعاني من آلام على مستوى الورك! اما الطريقة المثالية لجعله يتوقف عن البكاء بسبب هذه الآلام فهي تدليك كعب قدميه.

الغازات في بطن الرضيع هي السبب الرئيسي لبكائه المتواصل وخصوصاً خلال ساعات الليل، اما الطريقة الوحيدة للحد من ذلك فهو الضغط على وسط قدمه من الأسفل.