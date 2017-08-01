«الحقيقة اني تلقيت عدة تهديدات بالموت»

غابي ألن، المشاركة في برنامج «جزيرة الحب»، تكشف أن هناك من طلب منها أن تقتل نفسها بقسوة بسبب علاقتها الرومانسية مع صديقها مارسيل سمرفيل قبل أن تتم تصفيتها إن لم تفعل ذلك.