«لا تعرضوا شرائط ديانا في التلفزيون»
إيرل سبنسر، شقيق الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، يطالب بالحفاظ على سرية هذه الشرائط التي تكشف عن جوانب مذهلة في حياة الأميرة، وذلك لأنها تتسم بالخصوصية، وكي لا يؤثر عرضها أيضا على الأميرين وليام وهاري نفسيا.
«لقد كانا شابين مدهشين»
المغني البريطاني إلتون جون وهو يعرب عن حزنه لموت الفنانين تشستر بينيغتون وكريس كورنيل بعد انتحارهما شنقا، وفقا لتقارير الشرطة.
«تحول إلى الإسلام وسوف نحميك»
لاعب كرة القدم ونجم سندرلاند سابقا آدم جونسون، الذي يقضي عقوبة في السجن بسبب قضية أخلاقية، يكشف أن زملاءه المسلمين داخل السجن عرضوا عليه حمايته بعد أن هدد نزلاء آخرون بذبحه.
«أشعر بأني أسوأ أم في هذا العالم»
المغنية كيري كاتونا تعترف بأنها لم تستطع اتخاذ قرار بعد بترك زوجها جورج كاي، المنفصل عنها منذ وقت طويل، بالرغم من توسل أطفالها لكي تبتعد عنه هي الأخرى.
«الحقيقة اني تلقيت عدة تهديدات بالموت»
غابي ألن، المشاركة في برنامج «جزيرة الحب»، تكشف أن هناك من طلب منها أن تقتل نفسها بقسوة بسبب علاقتها الرومانسية مع صديقها مارسيل سمرفيل قبل أن تتم تصفيتها إن لم تفعل ذلك.