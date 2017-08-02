تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه اعتداء المهاجم السوري عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أحد المشجعين، فور وصول بعثة الفريق إلى مطار جدة بعد انتهاء المعسكر المغلق.

وظهر في مقطع الفيديو اعتداء المهاجم السوري على أحد المشجعين ومحاولة جذب هاتفه المحمول أثناء تلقيه صورة سيلفي أمام اللاعب أثناء وصوله إلى مطار جدة.

ونشر المشجع الأهلاوي مقطع فيديو هو الآخر يوضح فيه سبب تعدي المهاجم السوري السومة عليه، مؤكدًا أن اللاعب أخذ منه جواله وألقاه في الأرض أثناء التقاطه صورة سيلفي معه في المطار.

وأضاف المشجع الأهلاوي الظاهر في مقطع الفيديو، أن السومة اعتدى على هاتفه المحمول، نافيًا ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشجع نفسه هو من اختطف تليفون السومة.

وظهر المشجع في مقطع فيديو آخر يؤكد وجود سوء تفاهم بينه وبين المهاجم السوري، بعدما أعلن الأخير أنه رزق بتوأمين، حيث اعتذر المشجع للاعب، مؤكدًا أنه لا يعرف ما سبب استعجاله، ولكن بعد علمه سامحه وطالب المشجعين المطالبين باعتذار السومة بأن يكون اعتذاره في مرمى الخصوم.