أكد علماء من جامعة فلوريدا الأمريكية اكتشافهم علاجا طبيعيا قادرا على محاربة الأورام السرطانية المستعصية وأورام الدماغ.

تؤكد العديد من الدراسات أن الأورام السرطانية أصبحت من أكثر الأمراض التي تفتك بالبشر في السنوات الأخيرة، فعام 2008 أنهى السرطان حياة 6.7 مليون شخص، وسنة 2015 قضى هذا المرض على نحو 8.8 مليون إنسان حول العالم، لذلك يولي العلماء مؤخرا اهتماما كبيرا لطرق علاج هذا المرض وسبل الوقاية منه.

وحول هذا الموضوع قال علماء تابعون لجامعة فلوريدا في الولايات المتحدة: "خلال أبحاثنا التي تتعلق بمرض السرطان وإيجاد أفضل الأدوية والعقاقير الطبيعية لمحاربته، اكشفنا أن مادة الـ Curcumin الموجودة في نبات الكركم أظهرت قدرة عالية على قتل الخلايا السرطانية ومحاربة انتشارها دون المساس بالخلايا السليمة، والأهم من ذلك أن تلك المادة أثبت قدرتها على محاربة الأورام السرطانية في منطقة الدماغ والتي تبدي مقاومة شديدة للعلاجات الكيميائية المستخدمة حاليا".

وأوضحوا أن الـ Curcumin هو عبارة عن صباغ طبيعي ذو لون أصفر برتقالي يعتبر من المكونات الأساسية لنبات الكركم، وتتميز هذه المادة بخصائص مضادة للأكسدة قادرة على جعلها مكونا طبيعيا مهما لتحسين الصحة ومحاربة الأورام الخبيثة.



ووفقا لهم فإن سرطانات الدماغ وأورام الغدة النخامية غالبا ما تصيب الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات، وتتسبب لهم بمشكلات جدية في السمع والنمو، وهنا تكمن أهمية هذا الاكتشاف الذي من الممكن أن يساعد على إنقاذ أرواح آلاف الأشخاص سنويا.

يذكر أن تلك الدراسة هي ليست الأولى التي تتحدث عن نبات الكركم وفوائده الطبية الكبيرة، فالعديد من خبراء الصحة يؤكدون على أن المواظبة على شرب الكركم محلولا بالماء، أو إضافته إلى لطعام تساعد بشكل كبير على التخلص من الوزن الزائد وتحارب ارتفاع الضغط ومشكلات المعدة والجهاز الهضمي.