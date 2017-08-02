قال جورج وأمل كلوني إنهما سيساعدان 3000 من أطفال اللاجئين السوريين على الذهاب إلى المدرسة هذا العام في لبنان، حيث تقول الأمم المتحدة إن 200 ألف طفل لا يتلقون تعليمهم بعد الفرار من ويلات الحرب في سوريا المجاورة.



كما أعلنت مؤسسة كلوني للعدالة أنها اشتركت مع شركتي غوغل وهيوليت باكارد لمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووزارة التعليم اللبنانية في فتح 7 مما تعرف بمدارس “الفترة الثانية” للاجئين السوريين.



ويوجد في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، بينهم قرابة 500 ألف طفل. ويقوم لبنان بتعليم الأطفال السوريين في مدارس عامة من خلال نظام “الفترة الثانية”، والذي يتضمن فصولاً إضافية بعد الظهر مقصورة عليهم.