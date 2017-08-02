أخفى الرسام العبقري ليوناردو دا فنشي العديد من الأسرار في الموناليزا ولوحاته الشهيرة الأخيرة، وفقا لنظريات المؤامرة الأخيرة.

تم نشر مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب يثبت أن رسام النهضة والمخترع يخفي دليلا على وجود المخلوقات الفضائية، وبعد التلاعب بالألوان لجعل اللوحة أوضح، ظهرت ملامح الوجه وغطاء على الرأس وعباءة ليبدو وكأنه راهب من المخلوقات الفضائية، كما ظهر نفس الشكل في لوحة القديس يوحنا المعمدان.

ووفقا لصاحب الفيديو، يعتقد العديد من اللاهوتين أن دافنشي أخفى عمدا رموز ورسائل سرية في معظم أعماله، وربما تكون الموناليزا قد رسمت من أجل إخفاء حقائق تاريخية ودينية هامة.

يشار إلى أن دافنشي اختفى لمدة عامين ولم يره أحد، وعندما ظهر ظهرت معه كل إبداعاته فاخترع أول طائرة هيلوكوبتر وشراعية ودبابة وبذلة غطس وروبوت، وأصبح مهووس في في تشريح الجسم البشري واكتشافه وهذه كانت جريمة عقابها الموت، وأصبح مهووس في دراسة الطبيعة وكان يقضي الساعات في الغابات.

ويؤمن أصحاب نظريات المؤامرة أن دافنشي التقى بالكائنات الفضائية طوال هذين العامين وعاش معهم، لكن انتقد آخرون هذه النظريات.