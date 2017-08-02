أعلنت السلطات السعودية الثلاثاء عن بدء تنفيذ مشروع تبريد منشأة الجمرات بالرذاذ والاستفادة من المرحلة الاولى للمشروع في موسم الحج للعام الحالي 1438هـ.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكــة المكرمـــة المهندس جلال كعكي في بيان: ان المشروع يغطي كامل مساحـات السـاحــة الغـربيــة للجمــرات وطرق العودة من الجمرات الى مشعر «منى».

وأضاف كعكي أن المشروع ايضا يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تشرف على تنفيذها الهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة هذا العام بالمشاعر المقدسة.

وذكر ان المشروع سيسهم في التخفيف على الحجاج من درجات الحرارة المرتفعة ولمشقة العابرين في ساحات منشأة الجمرات بالاضافة الى طرق العودة الى مشعر منى.

وأوضح «تمتد شبكة المشروع لأكثر من 10 آلاف متر طولي ستنصب فيها تقريبا 750 عمودا لرش رذاذ الماء المبرد عبر محطتين رئيسيتين».

وذكــــر أن الكمية المستخدمة في رش رذاذ الماء المبرد تبلـــغ 235 مترا مكعبا في الساعة، مشيرا الى عمل اعمدة الرش على فترات متواصلة في مشعر منى ومنشأة الجمرات بهدف تخفيف العبء على الحجاج في اثناء تنقلاتهم للوصول لمنشأة الجمرات للرمي بكل يسر وسهولة.