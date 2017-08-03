عرضت صحيفة "ميرور" البريطانية، شريط فيديو مدهش لاختبار قنبلة نووية مبكرة في الخمسينيات من القرن الماضي كما كان معروفا عن السلاح المميت قبل ستين عاما.

يظهر الفيديو، الذي تم إنتاجه كفيديو ترويجي للجيش الأمريكي في عام 1955، الجنود يلجأون إلى الخنادق حيث تسقط القنبلة على بعد أقل من خمسة أميال منها، وبعد دقائق قليلة من الانفجار الأولي والحطام الذي خلفته القنبلة النووية يتجه الجنود إلى موقع الانفجار ليطهروا المكان من آثار القنبلة.

وأفادت الصحيفة، بأنه في حلول عام 1955، عندما صور الفيديو، قام كل من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وأمريكا باختبار أول قنبلة هيدروجينية، وتم إحراز تقدم سريع في المنافسة للحصول على أكبر وأقوى القنابل الممكنة.

وكان "آيفي مايك"، هو الاسم الرمزي لأول قنبلة هيدروجينية في الولايات المتحدة التي اختبروها في عام 1952، كان يعتقد أن قرابة 450 مرة أقوى من القنبلة التي أسقطت على مدينة ناجازاكي اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية.