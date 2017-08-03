عرضت الإعلامية المصرية أسماء يوسف، مقطع من الفيديو التي اعتبرت تقديمه على شاشة برنامجها بمثابة بلاغ لوزير النقل المصري هشام عرفات، مشيرة إلى أن الأزمة في السكك الحديدية ليست في الماكينات ولكن في الموظفين.

يظهر بالفيديو عدد من الأشخاص داخل كابينة قيادة أحد القطارات وهم يتعاطون المخدرات ويتراقصون على أنغام الأغاني.

أشارت إلى أن هؤلاء السائقين يتحملون في رقابهم مسئولية حياة مئات الأشخاص الموجودين داخل تلك القطارات، وأن ما يفعلونه كارثة تعرض حياة الناس للخطر، مؤكدة أنه يجب الرجوع إلى الصندوق الأسود للقطارات لمعرفة نسبة حدوث ذلك الفعل في القطارات.

ومن جانبه قال الإعلامي محمد عبده بدوي، إن ذلك مشهد مؤسف جدًا، وأنه لا يوجد مكان في العالم يوجد به ذلك الاستهتار بأرواح الناس، مضيفًا أن كابينة القيادة هي مكان مقدس لأنها مسؤولة عن حياة كل الأشخاص الموجودين في القطار.

أضاف أنه يجب أن تغلق تلك الكابينة ولا تحتوي إلا على سائق القطار ومساعد السائق، لكن يظهرفي الفيديو عدد آخر من الأشخاص، مؤكدًا أن ذلك فعل غير مقبول في أي مكان في العالم.