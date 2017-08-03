قضت جوجل لتوها على خاصية Instant، واحدة من أكثر الخصائص تفرداً في محرك البحث، والتي على الأغلب لم تستخدمها أبداً.

إن لم تكن مطلعاً على هذا المصطلح، قُدمت خاصية Instant لأول مرة العام 2010 وكانت تمنح نتائج فورية للبحث بينما تقوم بالكتابة، وعلى الرغم من أن جوجل ستستمر في تقديم اقتراحات للبحث بينما تقوم بالكتابة، إلا أنها لن تطرح النتائج إلا عندما تختار واحدة من تلك الاقتراحات أو تضغط على زر الإدخال.

فيما يلي مقطع فيديو يوضح طريقة عمل خاصية Instant إذا كنت بحاجة إلى ما يُذكرك:

في البداية ذكر موقع Search Engine Land هذا التغيير، وفي غضون ذلك أدلت جوجل بالبيان التالي:

لقد أطلقنا خاصية Google Instant العام 2010 بهدف تزويد المستخدمين بالمعلومات التي يحتاجونها بأقصى سرعة ممكنة، حتى وهم يكتبون موضوع بحثهم على الأجهزة المكتبية.

منذ ذلك الحين، يحدث المزيد من عمليات البحث من الهواتف، التي تمتلك مدخلات وتفاعلات مختلفة وقيوداً في شاشاتها.

بوضع هذا في الاعتبار، قررنا إلغاء خاصية Google Instant حتى نتمكن من التركيز على طرق لجعل محرك البحث أسرع وأكثر مرونة في جميع الأجهزة.

بالأساس، يقوم معظم الناس حالياً بالبحث من خلال هواتفهم، وهنا لا تبدو خاصية Instant منطقية.

وبينما قد تكون مقترحات البحث التي تقدمها جوجل مفيدة ومضحكة (أو مسيئة أحياناً)، لا يمكنني أن تذكر استخدامي للمقترحات التي تقدمها تلك الخاصية.