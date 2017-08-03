أفادت دراسة علمية حديثة بأن الرجال الذين يتناولون الشوكولاتة بكثرة معرضون للإصابة بالتوتر والاكتئاب أكثر من غيرهم، وذلك بسبب ما تحتويه من كميات كبيرة من السكر.

ووجد باحثون في جامعة "يونيفرسيتي كوليدج لندن" أن الرجال الذين يتناولون أكثر من 67 غراما من السكر يوميا تزيد لديهم مخاطر الإصابة باضطرابات المزاج، بنسبة أكثر بـ20 في المئة، مقارنة بالذين يتناولون أقل من 39.5 غراما يوميا.

وقالت أنيكا نويبيل التي قادت فريق البحث إن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى حدوث اضطرابات في المزاج، لكن تناول أطعمة ومشروبات غنية بالسكر يزيد فرصة حدوث ذلك.

وتؤكد الدراسات العلمية على الآثار الضارة للسكر على الصحة، لكن هذه الدراسة أضافت بعدا جديدا هو الصحة النفسية، حسب الباحثة.

ووجدت الدراسة التي تتبعت الحالة الصحية لآلاف الرجال والنساء في بريطانيا عدم وجود علاقة بين تناول السكر واضطرابات المزاج بالنسبة للنساء.