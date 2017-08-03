«مين ميحبش فاتن حمامة»؟!
النجم المصري محمود يس في حوار بمجلة فنية متحدثا عن النجمة الراحلة فاتن حمامة التي شاركها بطولة ثلاثة أفلام من أجمل أفلامه.. وهي الخيط الرفيع وحبيبتي وأفواه وأرانب.. ويقول عنها: كانت أستاذة في الأداء وتقمص الشخصية.. عشان كده حبيتها.. ومين ميحبش فاتن حمامة؟!
«إنها نادرا ما تخجل»
تعليق لبعض الصحافيين بعدما غطت عارضة الأزياء الأميركية بلاك شينا فمها بهاتفها النقال خجلا من شيء ما، عند مغادرتها صالونا للتزيين في لوس أنجيليس.
«هذا شيء مريع حقا»
غابي ألين، نجمة برنامج «جزيرة الحب»، تعرب عن استيائها الشديد من التمييز العنصري الذي تواجهه هي وصديقها الموسيقي مارسيل سومرفيل على صفحات الدردشة في الإنترنت.
«هناك العديد من السلبيات في العيش تحت الأضواء على ما يبدو»
الشاب بروكلين بيكام يعترف بأن الشهرة، التي يحظى بها بسبب والده لاعب كرة القدم سابقا ديفيد بيكام، ليست أمرا طيبا وذلك بعد أن تلقت صديقته المغنية ماديسون بير تهديدات بالقتل مؤخرا.