النجم المصري محمود يس في حوار بمجلة فنية متحدثا عن النجمة الراحلة فاتن حمامة التي شاركها بطولة ثلاثة أفلام من أجمل أفلامه.. وهي الخيط الرفيع وحبيبتي وأفواه وأرانب.. ويقول عنها: كانت أستاذة في الأداء وتقمص الشخصية.. عشان كده حبيتها.. ومين ميحبش فاتن حمامة؟!

تعليق لبعض الصحافيين بعدما غطت عارضة الأزياء الأميركية بلاك شينا فمها بهاتفها النقال خجلا من شيء ما، عند مغادرتها صالونا للتزيين في لوس أنجيليس.

«إنها نادرا ما تخجل»

غابي ألين، نجمة برنامج «جزيرة الحب»، تعرب عن استيائها الشديد من التمييز العنصري الذي تواجهه هي وصديقها الموسيقي مارسيل سومرفيل على صفحات الدردشة في الإنترنت.

«هناك العديد من السلبيات في العيش تحت الأضواء على ما يبدو»