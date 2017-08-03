يمكث توأمان سياميان يبلغان عشرة أشهر حاليا في المستشفى بعد إجراء أول عملية فصل جراحية ناجحة في البلاد لتوأمين ملتصقين في خطوة وصفت بأنها «غير مسبوقة».

فقد خضعت الشقيقتان توفا وطاهرة الملتصقتان منذ الولادة في العمود الفقري والمستقيم، لعملية جراحية مضنية استمرت تسع ساعات بإشراف أكثر من عشرين طبيبا.

وقال الاختصاصي في جراحات الأطفال في مستشفى دكا الطبي عبد الحنيف لوكالة فرانس برس «هذه المرة الأولى التي ننجح خلالها في فصل توأمين ملتصقين بشكل خطير في بنغلاديش».

وأشار الطبيب الجراح إلى أن «هذه العملية رائدة في تاريخنا الطبي»، موضحا أنها «شديدة التعقيد».