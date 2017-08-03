أكد مختصون من مرصد الشمس القومي في الولايات المتحدة، أن شهر أغسطس الحالي سيشهد أطول كسوف للشمس في التاريخ، والذي يمكن رصده من أراضي الولايات المتحدة فقط.

وحسب موقع وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"؛ فقد خصصت الوكالة موقعاً لمتابعة أخبار الكسوف الذي سيحدث يوم 21 أغسطس الجاري.

كما يمكن لرواد الموقع رصد ومشاهدة الكسوف لحظة حدوثه عبر العديد من منصات البث الحي للفيديو، مثل "ناسا تي في" و"يوتيوب".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن صحيفة "إزفيستيا" الروسية: أن حسابات العلماء تشير إلى أن القمر سيحجب الشمس بشكل كلي مدة ساعة ونصف؛ بينما ستزداد أبعاد الهالة الشمسية أضعاف حجمها عما يرصد عند حالات الكسوف العادية.