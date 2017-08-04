تعرضت مجموعة نرويجية على فيسبوك لمكافحة ومناهضة المهاجرين والمسلمين، للسخرية بعدما اختلط عليهم الأمر بين صورة مقاعد سوداء فارغة ونساء يرتدين البرقع.

ونشر أحد نشطاء مجموعة "Fedrelandet Viktigst" صورة على فيسبوك تظهر مقاعدة فارغة في حافلة، معلقا عليها "ما تعليقكم على الصورة؟".

والمثير في الأمر هو أن الأشخاص المناهضين للمهاجرين اعتقدوا أن تلك المقاعد محجوزة من طرف نساء يرتدين البرقع.

وقال أحد المعلقين "يبدو الأمر مخيفا حقا.. يجب حظرها". وعلق شخص آخر قائلا "يصعب معرفة من يختفي تحت البرقع، يمكن أن يكون إرهابيا ويحمل أسلحة".

فيما طالب ناشط آخر بطردهن من البلاد "لأنهن يشكلن خطرا على المجتمع".

وتعرضت المجموعة لسيل من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف بعض روادها هذا الخطأ بأنه "في منتهى الغباء".