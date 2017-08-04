من المعروف أنَّ سياسات التأمين وُضعت كسياسات ماليَّة تحدُّ من الخسائر، وهي نوع من التعويض المادي عند حدوث أي ضرر، والمتبادر إلى الذهن فورًا هو التأمين على الممتلكات الثمينة التي قد يملكها الفرد كالسيارة أو المنزل أو الصحة، إلا أنَّ بعض المشاهير والمؤثرين وبعض الشركات أصابتهم «حمى التأمين» بشكل مرضي، ما أدَّى إلى قيامهم بالتأمين على بعض الأشياء غير المتوقعة، وصرف مبالغ ماليَّة طائلة حيالها.

هنا نستعرض معكم بعضًا من أغرب وثائق التأمين التي أُصدرت حتى اليوم.

الشوارب وشعر الصدر



قام لاعب الكريكت الأسترالي، ميرف هيوز، قام بالتأمين على شواربه بقيمة 370 ألف دولار.

أما مغني البوب البريطاني الشهير، توم جونز، فقد أمن على شعر صدره ببوليصة بلغت قيمتها 7 ملايين ريال، كما قامت إحدى شركات مستحضرات العناية بالشعر الأميركيَّة بالتأمين على شعر نجم كرة القدم الأميركيَّة، تروي بولامالو، الذي يبلغ طوله نحو 90 سنتيمترًا، بمبلغ مليون دولار.



التذوق ربما يوازي المال



صدقوا أو لا تُصدقوا، هناك في الواقع بوليصة تأمين تغطي «تذوقك»، وقد أُصدرت لصالح الناقد الغذائي المجري، إيغون روناي، الذي يعود له الفضل في رفع نوعيَّة المأكولات البريطانيَّة المُقدَّمة في الأماكن العامَّة، وكانت البوليصة بقيمة 393 ألف دولار.



أغلى براعم لسان في العالم



ربما يملك المتذوق، جينارو بيليتشيا، أغلى لسان في العالم، حيث قامت شركة القهوة الشهيرة «كوستا» بالتأمين على لسانه بقدر البراعم التي يملكها في لسانه، ولأنَّ اللسان يحتوي على 14 ألف برعم للتذوق، فلكل برعم له مبلغ تأمين يُعادل 1400 دولار، أي ما مجموعه 14 مليون دولار.



الجلوس على الثروة



المغنية والممثلة الأميركيَّة الشهيرة، جنيفر لوبيز، حصلت على وثيقة تأمين بقيمة 27 مليون دولار من أجل حماية مؤخرتها أثناء الجلوس.



المسألة ليست للضحك



قام الثنائي الكوميدي الأميركي الأشهر في عصر التسعينيات أبوت وكوستيلو، بالتأمين على شراكتهما بقيمة ربع مليون دولار، ما إذا وجدت حجة أدت إلى انقسامهما.

كذلك قام الممثل الكوميدي الأميركي، ريتش هول، في عام 2011م، بالتأمين على روحه الفكاهيَّة مقابل حصوله على مليون جنيه إسترليني إذا فقدها.



انحراف العينين



نجم السينما الهزليَّة الصامتة في أميركا في أوائل القرن الماضي، بن توربين، عُرف بالحول في عينيه، واقتناعًا منه بأنَّ تلك العينين هما سبب نجاحه في مجال السينما وإدخاله البهجة على الملايين، فقد قام بالتأمين على عينيه بقيمة 25 ألف دولار أميركي، في حال عادتا إلى وضعهما الطبيعي.



تغيير القلب



قامت شركة «ويدسور» للتأمين بإصدار وثائق تُدعى بتأمين «تغيير القلب»، وغالبًا هذا النوع يغطّي الآثار المالية المترتبة على الممولين الأبرياء، كما أطلقت عليهم، وهم الأهالي في حال انفصال العروسين، ولكن ربما هذا النوع من التأمين قد يحمي من الصدمات العاطفية التي قد تتلقاها العروس جرَّاء تصرفات بعض الرجال الطائشة ضد الإلغاء غير المتوقع.



تأمين للحب



هذا التأمين يضمن أنك لن تُترك وحيدًا في يوم عيد الحب، هذا النوع هو من بنات أفكار شركات التأمين من اليابان، حيث من المعتاد أن تعطي النساء هدايا الشوكولاتة للرجال في هذا اليوم، لذا فإنَّ الذي سجّل في التأمين على هذه الخدمة، سوف يتلقى حزمة تحتوي على الشوكولاتة ورسالة شخصيَّة من سيدة مرحة ووهميَّة.

مليون سنة



من الغريب أنَّ التأمين ضد اختطاف الغرباء قد يتخذ طريقه لدى بعض الأشخاص، كيف لا وقد يحصل الفرد من خلاله على مليون دولار، لكن بشكل تدريجي لمدَّة مليون عام، وكالة سانت لورانس في ولاية فلوريدا الأميركيَّة أول شركة تُقدم هذا النوع من النفقات التأمينية الغريبة، وتقول إنّها باعت نحو 30 ألف بوليصة وقامت بسداد مطالبتين على الأقل حتى الآن.



وللساقين نصيب



عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم مؤمّنة على ساقيها، بحيث تتقاضى التغطيات التي تُساوي 22 مليون جنيه إسترليني، ما إذا أُصيبت بأي أمر طارئ، كما أنَّ المغنية الأميركيَّة تايلور سويفت قد أمّنت على ساقيها للحصول على 26.5 مليون جنيه إسترليني، وفي عام 2006، اتضح أنَّ ساقي لاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام مؤمنّة للحصول على 100 مليون جنيه إسترليني.



ضد اليانصيب



بعض شركات التأمين قامت في حال حصل اثنان أو أكثر من الموظفين على الفوز بإحدى مسابقات اليانصيب وقرروا عدم العودة إلى العمل؛ لذا فهذه السياسة الخاصة تغطي تكاليف استبدال الموظفين الذين يقررون ترك وظائفهم فجأة في هذه الحالات.



الشخص الرئيس في الشركة



يصعب على الشركات الاستغناء عن بعض الموظفين، خاصةً عند مرور الشركة بإحدى الأزمات الماليَّة أو وجود ضغط هائل في مهام الشركة، فعلى سبيل المثال عندما تفقد الشركة المبرمج بشكل فجائي فإنَّها ستقع في مأزق، لذا فالعديد من الشركات تتخذ سياسات التأمين على موظفيها الرئيسين لحماية أنفسهم من الخسارة، وتحتاج الشركة غالبًا إلى إذن الموظف من أجل إتمام متطلبات إصدار الوثيقة.



أفضل ترويج لمتجر



أحد متاجر المجوهرات في مدينة «ويلمينغتون» الأميركيَّة، اتبع سياسة عجيبة وناجحة إلى حد ما للترويج عن متجره خلال موسم العطلات، فقام بالتأمين على متجره بشروط تقتضي حصوله على قيمة نصف مليون دولار في حال سقطت الثلوج في ليلة عيد الميلاد بمقدار 3 بوصات ويزيد، وفي ليلة عيد الميلاد في عام 2016م، سقطت 8 بوصات وكان على الشركة أن تدفع.



ضد الأشباح



قام صاحب فندق في ميناء «لوستوفت» الواقع على ساحل بحر الشمال «بانجلترا»، بإصدار وثيقة تأمين تحمي سياستها الموظفين والعملاء من الحوادث أو الوفيات الناجمة عن رؤية الأشباح بمليون جنيه إسترليني.



ضد جوز الهند



قامت إحدى شركات التأمين السياحيَّة في «سيري لانكا» بالتأمين على جميع ضيوفها وعملائها ضد الإصابة أو الوفاة من وقوع جوز الهند، وكان عميل واحد فقط قد تلقّى التعويضات الماليَّة.