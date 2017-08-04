أعلنت صحيفة (بوينس إيرس هيرالد) الأرجنتينية توقفها عن الصدور بعد 140 عاما من العمل.

وأشتهرت الصحيفة التى تصدر باللغة الإنجليزية بتغطيتها لفترة الحكم العسكرى الديكتاتورى فى الأرجنتين بين عامى 1976 و1983.

وفى تغريدة على حسابها الرسمى على موقع "تويتر" مصحوبة بصورة لصفحة الغلاف التى نشرت فى سبتمبر بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 140 على تأسيسها قالت الصحيفة مساء الاثنين "تم إبلاغ العاملين بالصحيفة بأنها ستتوقف عن الصدور".

وتأتى هذه الخطوة بعد أقل من عام على تحول الصحيفة، التى كانت تصف نفسها فى وقت ما بأنها الصحيفة الوحيدة الصادرة بالإنجليزية فى أمريكا اللاتينية، إلى صحيفة أسبوعية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وتحول القراء بشكل كبير إلى الصحافة الرقمية.

ونالت الصحيفة الأرجنتينية إشادة واسعة على تغطيتها لقضية "المختفين" الذين تعرضوا للخطف والتعذيب وغالبا القتل على يد أجهزة الدولة خلال فترة الحكم الدكتاتورى فى وقت لاذت فيه وسائل الإعلام الأخرى بالصمت.