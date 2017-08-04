نشر موقع "بورد باندا" مجموعة من الصور تظهر حيلة جديدة للهروب من المدير فى العمل، حيث يعاني الكثير من الموظفين مشكلة التواجد بإستمرار فى أماكن العمل، وحتى فى ظل ظروفهم الحياتية الصعبة.

ولجأت موظفة شابة للهرب من تواجدها بإستمرار فى مكتبها، عن طريق تثبيت صورة لها على شاشة جهاز الكومبيوتر الخاص بها، ليبدو وكأنها جالسة تباشر أعمالها بنفسها، ولكنها قى الحقيقة غير متواجدة بالمكان من الأساس.

وظلت حيلتها طيلة شهور دون أن ينكشف أمرها، حتى ناداها مدير العمل عدة مرات ولم تجبه، فاتجه نحوها يعاتبها، فوجد أمامه مجرد ورقة مطبوع عليها صورتها، فقرر نشر الصورة على الإنترنت ليخبرها أنه اكتشف أمرها.