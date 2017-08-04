اتهمت السلطات موظفًا أمن بأحد الشركات فى ولاية "نيوجيرسي" الأمريكية بسرقة مبلغ 100 ألف دولار أمريكي من شاحنة، مملوكة للشركة التى يعمل بها لليوم الأول.

ورصدت الكاميرات "لاري بروكس" وهو يستولى على المال خلسة من السيارة التى كانت تنقله لمقر الشركة الرئيسي، ليتم القبض فى اليوم التالى على رجل الأمن بحوزته مبلغ 85900 دولار من المبلغ الإجمالى، أى أنه صرف 4100 دولار فى ليلة واحدة.

وبعد الكشف على سجله الجنائي تبين للسلطات أن هذه هي المرة الثانية التى يتم ضبطه بواقعة سرقة، وينتظر "بروكس" حكم المحكمة ليقضي عقوبته بالسجن.