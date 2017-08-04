يشهد الوسط الفني السوري الكثير من حالات الزواج بين الممثلين والممثلات، أو مختلف العاملين في الوسط الدرامي بمهنه المختلفة، وبالمقابل يشهد هذا الوسط الكثير من حالات الطلاق، التي ربما أصبحت السمة الأبرز لزيجات الوسط الفني لأسباب تبقى غامضة في اغلبها، وإن كان العنوان الأبرز الذي يتم تسريبه للصحافة، هو عدم التفاهم أو ضغوطات الحياة او ما شابه .



وتبرز في الوسط الفني السوري العديد من حالات الطلاق بين الأزواج الفنانين، نستعرضها من خلال التقرير الآتي:

تيم حسن وديمة بياعة



ويعدّ الزوجان النجم تيم حسن و الفنانة ديمة بياعة، من أكثر حالات الطلاق إثارة للجدل، نتيجة لما صاحبها من إثارة للجدل من قبل ديمة، واتهامها للفنانة نسرين طافش بأنها السبب، حيث وصلت الأمور بينهما للمحاكم في دبي، في حين لا تزال العلاقة الطيبة تجمع تيم وديمة، بوجود كل من ولديهما ورد وفهد، بينما كانت ديمة قد تزوجت من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، بينما أعلن تيم زواجه قبل فترة من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني .

عبد المنعم عمايري وأمل عرفة



النجمان عبد المنعم عمايري وأمل عرفة، صادف زواجهما خلافات أدت إلى طلاقهما في مرة سابقة، لكنهما سرعان ما عادا للعيش سويًّا، ولكن قبل عامين تقريبًا عادا وانفصلا بشكل نهائي، بينما لا تزال تجمعهما علاقة مودة ومحبة ظاهرة، وبوجود ابنتيهما سلمى ومريم اللتين تعيشان مع والدتهما، ولم يخرج النجمان بأية تصريحات حول انفصالهما، سوى التأكيد على أنها ظروف ومشاكل، وحالة مع عدم التفاهم حول قضايا تخص الحياة.

سيف الدين سبيعي و سلافة معمار



المخرج سيف الدين سبيعي فشل ارتباطه الزوجي بالنجمة سلافة معمار، ولهما ابنة وحيدة "دهب"، تعيش مع والدتها، وما تزال علاقة الود والصداقة تجمع بينهما، حيث يظهران بالصور معًا، بالإضافة إلى عمل سلافة تحت إدارة سيف بأكثر من عمل، بينما لم تتزوج سلافة مرة ثانية، في حين أنّ سيف عاش علاقة حب مع الاعلامية اللبنانية كريستين حبيب لم تتكلل بالنجاح، حيث انفصلا قبل مدة قصيرة.

نظلي الرواس و جلال شموط



ولعل من حالات الانفصال المفاجئة في الوسط الفني، كان انفصال النجمين جلال شموط ونظلي الرواس عن بعضهما البعض، رغم أنه لم تكن هناك مؤشرات تدل على ذلك، و أكدت نظلي و جلال بأكثر من مناسبة، أنّ ظروفًا تتعلق بطريقة التعاطي مع الحياة، كانت السبب بانفصالهما، وما زال النجمان اللذان رزقا بطفلتين، يتعاملان بكل ود و محبة وصداقة واضحة، حيث يظهران معًا في الكثير من المناسبات، في حين لم يتزوج أي منهما مرة أخرى .

فراس دهني و ديمة الجندي



كما شكل انفصال المخرج فراس دهني عن النجمة ديمة الجندي مفاجأة للجمهور، وذلك بعد أن كانت حياتهما هادئة ومستقرة بشكل عام.

فراس وديمة مستقران في الامارات العربية المتحدة، ولديهما ابنة وحيدة هي " تيا " تعيش مع والدتها التي لم تتزوج مرة أخرى لغاية الآن .

أيمن زيدان ونورمان أسعد



ومنذ سنوات عديدة انفصل النجمان أيمن زيدان ونورمان أسعد بعد زواج قصير، اثمر عن ابنة وحيدة لا تزال تعيش مع والدتها التي اعتزلت الفن بشكل كامل، بينما تزوج أيمن مرة اخرى وانفصل عن زوجته .

المنتج عماد ضحية وجني اسبر



كما أعلن المنتج عماد ضحية و النجمة جيني اسبر عن انفصالهما قبل حوالى العامين تقريبًا، ولهما ابنة وحيدة هي ساندي تقيم مع والدتها، ولم يعلن عماد وجيني أسباب الطلاق، بينما بقيت علاقتهما ودية، في حين أن أيًّا منهما لم يتزوج مرة أخرى.

كرم الشعراني ولوريس قزق



وقبل ايام قليلة أعلن الممثلان الشابان كرم الشعراني ولوريس قزق انفصالهما بشكل ودي وهادئ تمامًا، بعيدًا عن أي مشاكل نتيجة ظروف خاصة .