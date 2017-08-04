أصيبت سيدة بعدوى خطيرة جدًا من مياه البحر، وحذرت رواد الشواطئ خلال الطقس الحار منها.



و نقلت السيدة الأميركية بونيتا فيترمان الى المستشفى صباح الأحد وهي بحاجة الى عملية لإستئصال اللحم المتضرر خوفًا من أن ينتشر بسرعة، وأصبحت ما بين الحياة والموت، وذلك جراء إصابتها بعدوى نادرة تأكل اللحم بعد أن وضعت قدمها في البحر.



ونشرت إبنتها مارشا بارنز عبر حسابها على “ فيسبوك ” أن أمها تعاني من إلتهاب حاد يأكل الأنسجة، تسببت به بكتيريا على شاطئ في جنوب كاليفورنيا ودعت الفتاة الناشطين للصلاة من أجل شفاء والدتها التي تقبع الآن في غرفة العناية المركزة وقد أعاد 78 ألف شخص نشر الصورة .



وحذرت “ دايلي ميل ” من البكتيريا المميتة في البحر، مشيرةً الى أن البكتيريا آكلة اللحوم “ Necrotising fasciitis ” نادرة لكنّها خطرة يُمكنها تدمير الجلد والأنسجة التي تغطّي العضلات، في وقت قصير جدًا، وتسبب باستئصال الأطراف أو حتّى الموت وفقاً لصحيفة الدايلي ميل .