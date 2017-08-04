تنصح عالمة النفس الفرنسية سامنتا باردوتو فى أحدث دراساتها التى نشرت فى مجلة " فام أكتويل" الفرنسية ، بضرورة الإستفادة من الإجازة الصيفية لإعادة شحن بطاريات الجسم والتخلى عن معدلات الحياة اليومية التى تقوم بها طول العام.



وأولي هذه الخطوات إسقاط الساعة الداخلية للجسم والخلود إلى النوم المريح عدة مرات فى اليوم طالما أن الجسم يتطلب ذلك فهو فى حاجه إلى الراحه اللازمة له مع ممارسة نوع من أنواع الرياضة كالسباحة و المشى و ركوب الدراجه وشرب لتر ونصف لتر من الماء فى اليوم لترطيب الجسم خاصة مع حرارة الجو شرب الماء قدر المستطاع.



كما ركزت الدراسة على التخلى عن شبكات التواصل الإجتماعى خاصة أثناء جلوسك على الشاطى فيجب على أفراد الأسرة غلق شاشات الهواتف الذكية و التخلى عن الأطعمه الصناعية و استبدلها بالأطعمة الطازجة الغنية بالفيتامينات و تناول المشمش و الشمام و التين لو مرة فى الأسبوع حتى تساعد الجسم على اقتصاد 30 % من الطاقة المخصصة فى عملية الهضم وتعطى الفرصة للجسم لكي يستريح.