«هذا الأمر كان يحزنني دائما»

عارضة الأزياء كيلي جينر خلال تأكيدها أنها لم تذهب يوما إلى أي حفل موسيقي في المدرسة لأنها كانت تتلقى تعليمها في البيت أصلا.