«ليس بوسعي أن أقبل نفسي إذا زاد وزني عن السبعين كيلوغراما»
الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري تكشف أنها تعاني من مشكلة صحية في القلب ومن مرض السكر، الأمر الذي يجعلها تركز دوما على تخفيض وزنها.
«وجدتني والدتي في حالة اختناق وشيك»
نجم برنامج «بيغ برذر» بول دونان يكشف أنه كاد يموت مرة خلال إدمانه على المخدرات، ولكنه عاد للحياة بفضل أمه التي استطاعت إنقاذه في الدقيقة الأخيرة.
«هذا الأمر كان يحزنني دائما»
عارضة الأزياء كيلي جينر خلال تأكيدها أنها لم تذهب يوما إلى أي حفل موسيقي في المدرسة لأنها كانت تتلقى تعليمها في البيت أصلا.
«عليك الاعتراف دوما بما فعلتيه والقبول به»
المغنية النيـوزيلندية لورد، الحائزة جائـزتي «غرامي»، وهي تتحدث حول أهمية أن يبقى المرء صادقا مع نفسه، ويبتعد عن التـكلف.