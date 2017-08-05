"كيب بريتون" هي جزيرة صغيرة تقع في الجانب الشرقي من "نوفا سكوتيا" في كندا.

هذه الجنة الخفية تتطلع لتتوسع أكثر رغم توفرها على كل المرافق من مطعم ومتجر بقالة وسوبر ماركت لكن لا يتوفرون على أهم عنصر لذلك وهو المواطن.

هذه الجزيرة الجميلة مع الطبيعة الفريدة وبيئتها النظيفة لديها الكثير لتقدمه، فتوفُرها على كل ما يحتاجه الإنسان من ترفيه وتعليم وتطبيب إلا أن المشكل الأكبر عندهم هو تناقص عدد القاطنين فيها إذ يسكن فيها 150 ألف نسمة وهي في انخفاض مستمر. بسبب هذا المشكل قام أصحاب المحلات بنشر إعلان على صفحتهم الشخصية في الفيسبوك لتلقي الطلبات ممن يريد العمل في هذه الجزيرة الجميلة حيث سيتم اعطاء أي شخص على استعداد للإنتقال إلى المدينة فدانان من الأراضي ليبني فيها بيته.



ومع ذلك فوجب التنبيه أنه لا يمكن للعمال الأجانب التقدم بطلب للحصول على وظيفة في "كيب بريتون" مادام لا يعيش في كندا بوثائقه الرسمية إلا إن كان عكس ذلك. ومع ذلك فنحن نحثكم على عدم الإستسلام فوفقا للقانون الكندي فأنت بحاجة فقط لوثيقتين للحصول على وظيفة في كندا: دعوة من صاحب العمل الكندي موافق عليها من طرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في كندا، وتصريح العمل الذي صدر بعد الحصول على تأشيرة دخول مؤقتة.