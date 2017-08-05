لكم رجل مخمور، مراسلا صحفيا روسيا كان على الهواء مباشرة، وهو يغطي فعاليات يوم المظليين الروسي من إحدى الحدائق المركزية في العاصمة موسكو.

ووجه الرجل الصفعة لمراسل قناة (إن تي في) نيكيتا رازفوزايف بشكل مفاجئ في حديقة غوركي الواقعة في المنطقة الترفيهية الأكثر شعبية في موسكو. وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقطع المهاجم رسالة الصحفي، واقترب من رازفوزايف وهو يصرخ "هذا بلدنا. سوف نغزو أوكرانيا". وطلب الصحفي من الرجل أن يكون هادئا، إلا أنه سارع بلكمه في وجهه.

واعتقلت الشرطة الرجل المهاجم وبدأت تحقيقا في الحادث، ولم تتضح على الفور مدى خطورة إصابة الصحفي، وفق وسائل إعلام روسية محلية.

وعادة ما تنطوي المناسبات الاحتفالية في روسيا على استهلاك الكحول بشكل كبير، وتشهد مشاجرات بين الناس في الأماكن العامة، في وقت تغض السلطات الطرف عن إنفاذ القانون.