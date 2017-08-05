«أستطيع أن أضع كتابا كاملا يبين كم هي مخيفة ومرعبة»

كريستوفر سيكن، شقيق المغنية مادونا، وهو يوجه انتقادا مبطنا لها على الرغم من تصالحه معها بعد خلافهما الشهير إثر نشره عام 2008 كتابا تحت عنوان «الحياة مع شقيقتي مادونا» أثار فيه الكثير من الضجيج في الأوساط الفنية.