كشف طالب بريطاني أنه يتناول ما قدره 150 قطعة موز كل أسبوع.

ويبدأ داين ناش يومه بتناول 12 موزة في الصباح، قبل أن يتناول 10 موزات أخرى بقية اليوم.

ويعتقد أن حوالي 80% من السعرات الحرارية التي هو بحاجة إليها، يمكن الحصول عليها من الفواكه والخضراوات، في حين أن بقية الجرعة تكون من السبانخ بمقدار رطلين يوميا.

ويقول ناش إن ذلك جزء من برنامجه الغذائي الصارم للحمية المكون من الفواكه والخضراوات، والذي يكلفه شهريا حوالي 160 جنيها استرلينيا.

وعلى الرغم من أن خبراء التغذية يعارضون أسلوبه، إلا أنه لا يأخذ بنصيحتهم ويمضي في برنامجه الذي هو مقتنع به ويرفض تغيير أكل الموز.

ويشير داين إلى أن هذا النظام الذي يتبعه ساعده على أن يعيش بشكل صحي أكثر مما مضى، وهو غير مستعد للتنازل عنه.

ويبلغ طوله 6 أقدام وبوصة واحدة، فيما وزنه 79 كيلوغراما، وكان يعاني من حب الشباب قبل عامين.