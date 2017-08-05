وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، الجمعة، على عقار جديد لعلاج البالغين المصابين بالتهاب الكبد الوبائي «سي»، ابتداء من النمط الجيني الأول إلى السادس. وأوضحت الهيئة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن «العقار الجديد يسمى «مافيريت» (Mavyret)، ويعالج مرضى التهاب الكبد «سي»، للذين لا يعانون من تليف الكبد أو تليف الكبد المعتدل».

وأضافت الهيئة ان «العقار الجديد عبارة عن قرص واحد يؤخذ يوميا، يستهدف أيضا مرضى الكبد الذين يعانون من أمراض الكلى المعتدلة إلى الشديدة، أو الذين يخضعون لغسيل الكلى». وأوضحت الهيئة أن «مافيريت هو العلاج الأول الذي يتم تناوله لمدة 8 أسابيع، ويستهدف جميع أنماط فيروس «سي» الجينية من الأول إلى السادس، حيث كانت مدة العلاج في السابق تستغرق نحو 12 أسبوعا أو أكثر».

وأشارت الهيئة إلى أنه «تم تقييم سلامة وفاعلية العقار الجديد، من خلال التجارب السريرية، على ما يقرب من 2300 من البالغين، الذين يعانون من عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي «سي»، دون تليف الكبد أو مع تليف الكبد المعتدل، للنمط الجيني من الأول إلى السادس».