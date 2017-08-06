نشر موقع "bioRxiv" العلمى صورة تظهر أقدم كائن فى العالم، والذى يبلغ عمره 2000 عام، ومازال حيًا حتى الآن، وههو فطر “Armillaria ostoyae”، الذى يمتلك جينات تساعده على النمو ليكون أكبر كائن حي موجود على سطح الكرة الأرضية.

حيث أشار العلماء أن هذا الذي ينمو في إحدى المحميات بولاية أوريغون الأميركية، حيث أكدوا على خيوطه الفطرية المتفرعة، التى نمت بشكل كبير لتشكل كتلة حيوية هائلة تزن قرابة 600 طن وتمتد على مساحة تقدر بـ 8.4 كلم مربع، حيث تشير التقديرات إلى أن عمر هذا الفطر أكثر من 2000 سنة.

ويذكر أن هذا الفطر هو ليس الوحيد الذي انضم إلى سلسلة الكائنات العملاقة، ففي ولاية "ميتشيجان" الأميركية عثر العلماء أيضا على فطر عسلي ضخم من نوع “Armillaria gallica”، امتدت خيوطه الفطرية على مساحة واسعة قدرت بـ 370 مترًا مربعًا.