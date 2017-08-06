اعتدى ضابط بشكل عنيف على سيدة بأحد المنتجعات بمدينة سان أنطونيو الولايات المتحدة، بعد حدوث مشادة كلامية وصلت إلى الاعتداء باليد لمحاولة السيدة ابلاغ الشرطي بحادث سرقة تعرضت له ليتعامل مع الأمر بعدم أهمية مما دفع السيدة إلى التشاجر معه ليقوم الضابط فى النهاية باعتقالها بشكل وحشي وغير أدمي.



ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، وقوع مشادة اوضح ضابط بمنتجع واوضـح سيدة تعرضت لحادث سرقة وهي بشاطئ المنتجع، لتتطور الأمور إلى اعتداء الضابط على السيدة المسروقة ليجذبها من شعرها و يطرحها ارضًا بأسلوب عنيفة وهمجي.