رصدت كاميرات المراقبة بمطار جنوب غربي فلوريدا الدولي بالولايات المتحدة عاملا بالمطار صعقه البرق بالقرب من إحدى الطائرات، قبل سقوطه على الأرض مغشيا عليه.



وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن الحادثة وقعت يوم 22 يوليو الماضي في مهبط الطائرات، عندما كان العامل يؤدي مهامه الروتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوستن دون (21 عاما) كان يعمل عند الجانب الأيمن لإحدى الطائرات عندما هاجمته صاعقة برق، وسقط مغشيا عليه جراء ذلك.

وأظهر الفيديو أن أحد زملائه سارع إليه حتى تم نقله للمستشفى مصابا بنزيف في المخ، إضافة إلى حروق من الدرجة الثالثة من جراء الصاعقة في كل جسمه.

واستغرق علاج دون في المستشفى أسبوعين، حتى تم نقله لمنزله، فيما قالت عائلته إن أمامه رحلة علاج طويلة.