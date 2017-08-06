صممت أرجوحة واقع افتراضي في لندن، تمنح زوارها ومواطنيها فرصة مشاهدة عاصمة المملكة المتحدة كما لم يشاهدونها من قبل، حيث تجعلهم يجوبون لندن بأكملها في الهواء الطلق، وتسقطهم على أرضها بسرعة 100 ميل في الساعة.

ودشنت أرجوحة "في آر"، فوق سطح برج "شارد" أعلى برج في لندن، وأطول ناطحة سحاب في أوروبا بأكملها، وهي عبارة عن مقعد يجلس عليه الشخص ويبدأ رحلته الغامرة بالمتعة والإثارة مرتدياً نظارة واقع افتراضي، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

ويشعر المرتدي أنه يطير في سماء لندن بسرعة 100 ميل في الساعة فوق أرجوحة أفعوانية، وما يميزها أنها تجعل المرتدي يعيش تجربة وكأنها حقيقية مائة بالمائة، حيث يشعر بأنه فعلاً يقف في أعلى مكان لأكبر ناطحة سحاب أوروبية وفجأة ينزلق بسرعة عالية جداً ليشاهد شكل العاصمة برؤية بانورامية 360 درجة.

وتعتبر هذه الأرجوحة غير مناسبة لضعاف القلوب أو الذين يعانون من مرض الرهاب أو الذين يخافون كثيراً من الارتفاعات الشاهقة، فمن قام بتجربتها شعر بالخوف الرهيب وخفقان قلب وفي بعض الأحيان شعر بالإعياء، لكنها في نهاية المطاف تجربة مثيرة، ويبلغ سعر التذكرة 25.05 جنيها إسترلينياَ.