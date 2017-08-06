أعلنت شركة "فيسبوك" أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم الخميس إنها سترسل المزيد من المقالات التي يحتمل أن تكون مفبركة إلى جهات ثالثة للتحقق من مصداقيتها، وستعرض نتائج هذه الجهات تحت التدوينات الأصلية.

وبحسب "سكاى نيوز عربية"، جاء بيان الشركة على موقعها الإلكتروني أنها ستبدأ استخدام آلية مطورة من الذكاء الاصطناعي لرصد مقالات مفبركة محتملة، وإرسالها إلى جهات لتقصي الحقائق وستعرض نتائج التقصي تحت المقال الأصلي.

حيث يتعرض "فيسبوك" لانتقادات باعتباره واحدا من أهم نقاط انتشار ما يعرف بالأخبار المفبركة، والتي يعتقد كثيرون أنها أثرت على الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

كما دعمت ألمانيا خطة لتغريم شبكات التواصل الاجتماعي إذا تقاعست عن إزالة التدوينات المحملة بالكراهية على وجه السرعة وذلك قبل الانتخابات المقررة هناك في سبتمبر.