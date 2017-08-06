ذكرت تسريبات حديثة، أن هاتف "آيفون 8" المرتقب سيجري تزويده بكاميرا متقدمة، وأوضحت أن عدستيه الخلفية والأمامية ستستطيعان تسجيل الفيديو بدقة تصل 4K و 60 صورة في الثانية الواحدة، وفق ما نقل موقع "آي هيلب بي آر".



ولا تتجاوز قدرة "آيفون 7" الحالي في تصوير مقاطع الفيديو، 30 صورة في الثانية، كما تصور عدسة الكاميرا الأمامية بدقة في حدود 1080.

وكانت تسريبات سابقة، قد أشارت إلى أن أهم ما يشد الانتباه في آيفون المرتقب هو غياب الزر الرئيسي "HOME" عن الشاشة، حيث سيصبح الزر جزءًا لا يتجزأ من الشاشة.

وأضافت أن طول الهاتف سيبلغ 143.5 ميلمتر، وعرضه في حدود 71 مم ، بينما يبلغ سمكه 7.5 مم.



وهذه التفاصيل تشير إلى أن آيفون 8 سيكون أكبر من آيفون 7 الذى تبلغ أبعاده (138.3 × 67.1 × 7.1 مم).