«لم يتم اختراق أي حساب، وكل ما قيل كان صحيحا»

الملاكم البريطاني أمير خان يؤكد خبر انفصاله عن زوجته فريال مخدوم الذي أدهش الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف أن السبب وراء ذلك هو إقامتها علاقة عاطفية مع زميله أنثوني جوشوا، غير أن زوجته اتهمته بتلفيق مثل هذه الأخبار على تويتر.