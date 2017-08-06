قد تودي موجات الحر والفيضانات والعواصف والظواهر المناخية القصوى الأخرى بحياة 152 الف شخص سنويا في اوروبا بحلول نهاية القرن الحالي في مقابل ثلاثة آلاف راهنا.

وقد يتعرض اوروبيان من كل ثلاثة سنويا لكوارث كهذه بحلول العام 2100 في مقابل 5% خلال الفترة الممتدة بين 1981 و2010 ويعني ذلك انهم قد يموتون او يتعرضون للاصابة او يخسرون مسكنهم او يصابون بانعكاسات غير مباشرة مثل الضغط النفسي الناجم عن الكارثة.

وأكد باحثون «في حال عدم احتواء الاحترار المناخي بشكل عاجل وفي حال لم تتخذ اجراءات التكيف المناسبة، انه قد يتعرض نحو 350 مليون اوروبي سنويا لظواهر مناخية قصوى وخطرة بحلول نهاية القرن الراهن».