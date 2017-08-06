نشرت إندونيسيا أفرادا مسلحين من الشرطة والجيش لمساعدة القرويين في جزيرة جاوا على مقاومة هجمات القرود التي ترهبهم في المنطقة وتنهب الطعام وتهاجم المسنين والأطفال.

وزادت جرأة القرود من فصيلة المكاك طويل الذيل في التفاعل مع البشر في مقاطعة بويولالي في وسط جاوا شمالي مدينة سولو.

وقال قائد الشرطة أريس أندي «بدأت القرود في المجيء إلى هنا قبل شهرين. وبعد أن أطلقنا الرصاص على أحدها لم تأت البقية. لكنها الآن عادت من جديد».

وأضاف أن القوة المكلفة بالقيام بدوريات في المنطقة ستطلق النار على القرود إن اقتضت الحاجة إلا أنها ستستخدم شراكا خداعية أيضا لإعادة البعض الآخر إلى الغابة.